Governo da Madeira prevê despesa de 1,7 mil milhões de euros em 2020

O Governo da Madeira prevê alocar 790 milhões de euros às áreas sociais e 876 milhões ao setor económico em 2020, anunciou hoje o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, indicando que a despesa será de 1,7 mil milhões de euros.

"Estes valores não estão fechados, são valores indicativos com base nas previsões macroeconómicas", disse o governante no parlamento regional, realçando que o executivo está a "preparar uma Madeira com segurança", mesmo tendo em conta o "possível arrefecimento da economia mundial".

Pedro Calado fez estas declarações durante a apresentação da proposta de Decreto Legislativo Regional relativa ao Quadro Plurianual de Programação Orçamental para o período de 2019 a 2023, uma obrigação que decorre da Lei de Finanças Regionais e resulta da necessidade do país cumprir com os requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento.