Governo da Madeira vai investir 70 milhões de euros em medicamentos

Por Lusa | 13:42

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que não há falta de medicamentos na região autónoma, vincando que o executivo se prepara para investir 70 milhões de euros nesta área ainda este ano.

"Vamos continuar a fazer investimento na área da saúde", disse o chefe do governo, durante uma visita ao Serviço de Cardiologia e ao Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital Central do Funchal, que acabam de receber a acreditação de qualidade de "nível bom", atribuída pelo Ministério da Saúde.

Miguel Albuquerque garantiu que, neste momento, "não há qualquer falta de medicamentos na região", sublinhando que dos 70 milhões de euros que o governo vai investir este ano, 40 milhões são ao nível do hospital e 30 milhões em comparticipações através do IASAÚDE - Instituto da Saúde e Assuntos Sociais.