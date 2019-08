Governo de Hong Kong anuncia plataforma de diálogo após protesto pacífico

O Governo de Hong Kong anunciou hoje a criação de uma "plataforma de diálogo" com "pessoas de todas as áreas sociais", dois dias após um protesto pacífico que juntou, segundo a organização, 1,7 milhões de pessoas.

Em conferência de imprensa, a chefe do Executivo, Carrie Lam, disse que tanto ela como os membros do Executivo que lidera estão "comprometidos em ouvir o que as pessoas têm a dizer", e que o farão "de maneira muito sincera e humilde".

Lam informou que a plataforma vai ser criada de imediato, mas recusou avançar com um inquérito independente para investigar a alegada violência policial, uma das reivindicações dos manifestantes.