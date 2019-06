Governo de Hong Kong vai suspender proposta de lei da extradição - Jornal

O jornal South China Morning Post noticiou hoje que o Governo de Hong Kong vai suspender o debate sobre a controversa proposta de lei da extradição, que motivou dois protestos em massa na antiga colónia britânica.

A informação é avançada na véspera de um novo protesto previsto para este domingo e após uma reunião, em Shenzhen (sul da China, adjacente a Hong Kong) entre responsáveis de Pequim, para tentar resolver o impasse político na região, de acordo com fontes não identificadas, citadas pelo diário da região administrativa especial chinesa.

Outra fonte disse ao mesmo jornal que a chefe do Executivo, Carrie Lam, realizou uma reunião na sexta-feira à noite com altos representantes do Governo cental para analisar "os prós e os contras" da suspenção do debate das emendas à proposta de lei da extradição.