Governo de Macau deve renovar licença aos operadores atuais em 2022 - S&P

As analistas da Standard & Poor's (S&P) que seguem Macau disseram hoje à Lusa que antecipam que o Governo de Macau vá renovar, em 2022, a concessão da licença de jogo aos seis operadores no território.

"O nosso cenário base de análise é que as operadoras de jogo que cobrimos na nossa análise vão conseguir renovar a licença de jogo, baseado no histórico de forte investimento na indústria e na sociedade macaense, e também no esforço que estão a fazer para aumentarem a proporção de investimentos no setor 'não jogo' e na massificação dos jogadores, por oposição aos jogadores VIP", disse a diretora do departamento de análise de 'rating' empresarial, Sophie Lin.

Em entrevista à Lusa nos escritórios desta agência de notação financeira em Hong Kong, as analistas explicaram que "quando os operadores falarem com o Governo sobre a renovação das concessões, já têm argumentos para mostrar que têm sido bons cidadãos e que têm cumprido de perto as recomendações que são feitas nos acordos de concessão em vigor".