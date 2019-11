Governo do Iémen assina acordo de partilha de poder com separatistas do sul

O Governo do Iémen reconhecido pela comunidade internacional assinou hoje em Riade um acordo de partilha de poder com os separatistas do sul do país, para terminar os confrontos que duram desde o verão.

O acordo visa pôr fim a um conflito que dura há meses, em várias frentes, opondo dois grupos que pertencem à coligação liderada pela Arábia Saudita que combate os rebeldes Huthis na guerra do Iémen.

As duas partes ficam agora corresponsabilizadas pelo governo do país.