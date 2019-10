Governo: Escolha de dirigentes continua nas mãos da CRESAP mas com novas regras

A escolha dos dirigentes máximos do Estado vai continuar nas mãos da CRESAP, mas o modelo será revisto e as novas chefias serão avaliadas periodicamente, "com efeito na duração da comissão de serviço", segundo o Programa do Governo.

A revisão do modelo de recrutamento e seleção dos dirigentes superiores e intermédios do Estado já estava prevista no programa eleitoral do PS, sendo agora acrescentado algum detalhe sobre a proposta no programa do novo Governo de António Costa.

O executivo propõe "aprofundar o atual modelo de recrutamento e seleção de dirigentes superiores e intermédios, através da CRESAP [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública], garantindo a transparência, o mérito e a igualdade de oportunidades".