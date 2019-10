Governo espanhol decidiu exumar antes de 25 de outubro o corpo do ex-ditador Franco

O Governo espanhol decidiu transferir até 25 de outubro próximo o corpo do ex-ditador Francisco Franco do local em que se encontra desde 1975, o Vale dos Caídos, para um cemitério de El Pardo, nos arredores de Madrid.

O anúncio foi feito pela vice-primeira-ministra, Carmen Calvo, numa conferência de imprensa, depois da reunião de hoje do Conselho de Ministros espanhol.

A exumação vai ser feita depois de uma batalha jurídica que opôs o Governo do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) à família de Francisco Franco, que pretendia que o corpo do ditador fosse transferido para a catedral de Almudena, no centro de Madrid.