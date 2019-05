Governo está a negociar aquisição da posição acionista do Estado no SIRESP - Costa

O primeiro-ministro disse hoje no plenário da Assembleia da República que o objeto da negociação que está em curso passa pela aquisição da posição acionista por parte do Estado no SIRESP.

António Costa respondia ao deputado e líder do PCP, Jerónimo de Sousa, que tinha questionado o chefe do executivo se o Governo iria "acompanhar o PCP para acabar com a PPP [Parceria Público-Privada] e garantir o controlo público do SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal]".

A possibilidade de o Governo avançar para a nacionalização do SIRESP foi noticiada este sábado pelo jornal Público, que adiantou que este é um dos cenários em cima da mesa nas negociações entre o Executivo e a PT/Altice para encontrarem uma solução para o investimento que a SIRESP fez a pedido do Governo na redundância da rede e que não foi pago.