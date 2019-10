Governo: Iniciativa Liberal critica Governo comprido, complicado e de continuidade

A Iniciativa Liberal considerou hoje que o novo Governo já "não é com primos", mas é comprido, complicado, de continuidade e convencido ser possível atrair investimento mantendo o sistema fiscal, a justiça lenta e serviços públicos a funcionar mal.

A Iniciativa Liberal assinalou o dia da tomada de posse do XXII Governo Constitucional com um novo cartaz na Praça de Espanha, em Lisboa, o que já vem sendo uma imagem de marca do partido, desta vez para ilustrar o tamanho do novo executivo, que dizem deixar de ser "com primos" para passar a ser "comprido".

Em declarações à agência Lusa, o deputado único do partido, João Cotrim de Figueiredo, assumiu que o discurso proferido hoje pelo primeiro-ministro empossado "só não aumenta as preocupações porque elas confirmam exatamente" o que os liberais temiam que pudesse acontecer com um "Governo de continuidade".