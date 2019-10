Marcelo Rebelo de Sousa espera nomeação e tomada de posse do governo até final do mês

O Presidente da República afirmou hoje esperar que, até final do mês, o novo Governo seja nomeado e tome posse, tendo em conta os "procedimentos normais" que estão a ser seguidos.

"Estão a ser seguidos os procedimentos normais e o calendário apontado desde a primeira hora [...] é que logo a seguir à primeira reunião da Assembleia da República haja a nomeação e a posse do Governo, o que significa até final do mês de outubro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Falando aos jornalistas na capital grega, em Atenas, cidade à qual se deslocou para participar no 15.º encontro do Grupo de Arraiolos (que reúne os chefes de Estado europeus sem poderes executivos), o Presidente da República ressalvou que esse calendário "está nas mãos do apuramento final dos resultados e da primeira reunião da Assembleia da República".



Costa já avançou que irá apresentar a formação de governo após a constituição da Assembleia da República.