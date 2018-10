Governo: Médicos esperam nova ministra no terreno e a resolver problemas

Por Lusa | 13:34

A Ordem dos Médicos espera que a nova ministra da Saúde, Marta Temido, vá ao terreno falar com os profissionais para compreender os problemas do setor na prática e resolvê-los.

"De nada adianta mudar de ministro da Saúde se não se conseguir ter um orçamento para resolver problemas. Se o orçamento para a Saúde for o mesmo do ano passado e do ano anterior, não se vai fazer nada na Saúde", afirmou à agência Lusa o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, que espera um reforço significativo de verbas para o setor.

O bastonário lembra que a nova ministra está ligada ao setor da saúde por via da administração hospitalar, manifestando a esperança de que Marta Temido ande no terreno a conversar com os profissionais para detetar os problemas reais e para os resolver.