Governo moçambicano diz que ataques armados estão controlados no norte do país

Por Lusa | 10:49

O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Joaquim Veríssimo, considerou hoje controlada a situação de segurança nos distritos do norte do país que têm sido alvo de ataques armados desde outubro do ano passado.

"A situação atual da ordem e segurança pública no distrito de Mocímboa da Praia, Palma, Macomia e Nangade está controlada", declarou Joaquim Veríssimo, respondendo na Assembleia da República a uma pergunta do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, sobre a situação no norte do país.

Veríssimo assinalou que as pessoas e bens circulam livremente, as instituições públicas e privadas estão a funcionar normalmente e os direitos e liberdades fundamentais são respeitados.