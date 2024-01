Governo moçambicano quer apurar dívida a 8 mil funcionários da saúde

O Governo moçambicano anunciou esta sexta-feira que está a realizar trabalhos de "apuramento e validação" da dívida a quase 8.000 funcionários da saúde, relativamente ao pagamento dos subsídios de turno.

"Importa referir que decorrem trabalhos com vista ao apuramento e validação do valor da divida para com 7.937 funcionários da saúde, em todas unidades sanitárias do país", explica um esclarecimento enviado à Lusa pelo Ministério da Economia e Finanças, face à contestação do setor, que reivindica esses pagamentos.

Acrescenta que foram reportadas horas extraordinárias no valor total de 67.799.228,37 meticais (970 mil euros) no setor da saúde em 2022, a 6.358 funcionários, que foi "validado e pago".