Governo moçambicano reforça comando operacional de combate a grupos armados no norte

Por Lusa | 15:51

O Governo moçambicano reforçou o comando operacional que coordena as ações de combate aos grupos armados que estão a protagonizar ataques em alguns distritos da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse o ministro do Interior.

Citado hoje pelo jornal Notícias, Basílio Monteiro declarou que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) aumentaram a sua presença nas áreas atingidas pela violência perpetrada pelos referidos grupos armados supostamente "jihadistas".

"Passamos a ter uma presença mais forte, fizemos uma análise do que está a acontecer no terreno e identificámos algumas linhas de fraqueza, mas apostamos nos pontos fortes que caracterizam as operações que estão em curso", afirmou Basílio Monteiro.