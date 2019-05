Governo não pode tomar decisões economicamente irracionais na compra de veículos - Apetro

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou hoje que percebe que o Governo "possa forçar um bocadinho em determinadas direções" em relação à opção pelo automóvel elétrico, mas não pode tomar "decisões economicamente irracionais".

"Percebo que o Governo queira dar o exemplo, dentro do Estado, que, por vezes, possa forçar um bocadinho em determinadas direções, mas não deve ser levado a um extremo que leve a decisões economicamente irracionais", afirmou hoje o secretário-geral da Apetro, António Comprido, num encontro com jornalistas.

Questionado sobre as afirmações do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que declarou o fim da era do 'diesel', o porta-voz das empresas petrolíferas defendeu que a escolha deve ser decidida "segundo critérios de racionalidade económica e não de ditar uma tecnologia em detrimento das outras".