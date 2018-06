Governo não quer dualidade de critérios na Política Agrícola Comum

Por Lusa | 12:09

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, disse hoje, em Lisboa, que não concorda com a dualidade de critérios aplicada no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), defendendo um corte assimétrico no segundo pilar (investimento).

"No segundo pilar da PAC a Comissão [Europeia] aplicou um corte simétrico de 15% a todos os Estados-membros sem exceção e nós não concordamos com esta dualidade de critérios. Entendemos que o corte deveria ser assimétrico, maior para os Estados que recebem um maior financiamento", disse Capoulas Santos, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Já sobre a proposta para o primeiro pilar (rendimento), o governante referiu que Portugal saiu a ganhar, uma vez que foi aplicado um corte assimétrico, que se pode traduzir num aumento da verba atribuída ao setor agrícola nacional na ordem dos 160 milhões de euros.