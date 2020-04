Governo não vai pagar indemnizações por PPP durante Estado de Emergência

O Governo aprovou esta sexta-feira um decreto de lei que cria um regime "excecional e temporário" de reequilíbrio financeiro das Parcerias Público-Privadas (PPP), ficando suspenso o pagamento de indemnizações durante o estado de emergência devido à pandemia.

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira um decreto-lei que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, designadamente de PPP.

"São suspensas, durante a vigência do estado de emergência, as cláusulas contratuais e disposições normativas que preveem o direito à reposição do equilíbrio financeiro ou a compensação por quebras de utilização em qualquer contrato de execução duradoura em que o Estado ou outra entidade pública sejam parte, incluindo Parcerias Público-Privadas", refere o comunicado do Conselho de Ministros.