Governo: Oferta turística vai ser digitalizada e contar com programa de turismo ferroviário

O Governo pretende que Portugal seja um destino turístico "sustentável e inteligente" e promete digitalizar a oferta nacional e desenvolver um programa de turismo ferroviário, segundo o seu programa hoje divulgado.

O programa do novo Governo liderado por António Costa, que hoje tomou posse, apresenta uma lista de tarefas para "continuar a apostar no turismo" como forma de aumentar as exportações, incluindo a concretização de uma Estratégia Turismo 2030.

Capacitar Portugal como destino turístico sustentável e inteligente, para "a valorização da autenticidade e do território", gestão de fluxos, mobilidade e desconcentração da procura ao longo do país e ao longo do ano é outra das propostas para desenvolver um setor que "tem sido sobretudo um poderoso instrumento de posicionamento internacional e de coesão económica, social e territorial", segundo o documento.