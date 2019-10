Governo: PAN aponta convergências e lacunas ao programa do executivo

O PAN (Pessoas -- Animais -- Natureza) apontou hoje uma convergência em algumas das medidas emblemáticas do programa do Governo, aprovado no sábado, mas em comunicado defende que o documento tem "lacunas significativas em áreas chave".

Em comunicado hoje enviado, o PAN afirma que "o programa apresentado inclui algumas das principais reivindicações" do partido.

"O programa do Governo tem alguns pontos que se cruzam com o programa do PAN, o que significa que existe convergência para fazer avançar algumas matérias relevantes para o país, no entanto, existem lacunas significativas em áreas chave", defende o partido que elegeu a 06 de outubro quatro deputados, multiplicando por quatro a sua representação parlamentar.