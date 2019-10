Governo: PAN defende que Portugal deve ser "norteado por visão estratégica e interministerial"

A líder parlamentar do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) salientou hoje que há "ainda um importante caminho a fazer" para assegurar o futuro do país, pelo que Portugal "precisa de estar norteado por uma visão estratégica, multidisciplinar e interministerial".

"Não podemos deixar de destacar a importância de o Governo ter convergido com o PAN em algumas matérias, apesar de haver ainda um importante caminho a fazer", afirmou Inês Sousa Real.

A deputada, eleita pelo círculo de Lisboa, falava na intervenção de encerramento do seu partido no debate sobre o Programa do XXII Governo Constitucional, que decorreu na quarta-feira e hoje na Assembleia da República, em Lisboa.