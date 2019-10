Governo: PAN diz que salário mínimo de 750 euros é "pouco ambicioso"

O deputado do PAN André Silva considerou hoje que a meta do Governo de elevar o Salário Mínimo Nacional para os 750 euros é "pouco ambiciosa", tendo o primeiro-ministro respondido que este é o valor com que se pode comprometer.

"Queríamos também assinalar que o objetivo de atingir o valor de 750 euros para o Salário Mínimo Nacional no final da legislatura parece-nos pouco ambicioso, e que trabalharemos no sentido de ver chegar, pelo menos, aos 800 euros, conforme defendemos no nosso programa eleitoral", afirmou o deputado do partido que, nas últimas eleições legislativas, conseguiu eleger um grupo parlamentar de quatro elementos.

O vice-presidente da bancada do PAN falava na Assembleia da República, em Lisboa, num pedido de esclarecimento ao primeiro-ministro, depois de António Costa ter apresentado aos deputados o programa do XXII Governo Constitucional.