Governo português apela ao esclarecimento da detenção de político na Guiné Equatorial

Por Lusa | 23:19

O Governo português apelou hoje ao "esclarecimento cabal" da situação em torno da detenção do secretário-geral da Convergência para a Democracia Social da Guiné Equatorial, Andrés Esono Ondo, sublinhando a importância de ser observada a "legalidade".

O Governo diz ter tomado nota da detenção de Andrés Esono, na quinta-feira, no Chade, com "apreensão" e "apela a um esclarecimento cabal da presente situação", reiterando "a importância de serem observados a legalidade e o princípio do Estado de Direito", de acordo com um comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros "nota ainda, com preocupação, recentes episódios indiciadores de limitação das liberdades políticas envolvendo figuras da oposição equato-guineense", acrescenta o comunicado.