Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto - autarca

Por Lusa | 03:50

O presidente da Câmara do Porto anunciou hoje que vai ser lançada uma nova lei que contorna o anterior chumbo do Tribunal de Contas e permite a municipalização da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) do Porto.

Rui Moreira, que respondia a uma interpelação do deputado da CDU Rui Sá, na reunião da Assembleia Municipal do Porto, explicou que Governo e município estavam confrontados como uma de duas opções: avançar com a liquidação ou insistir na municipalização da SRU, tendo ambas as partes decidido avançar com esta última solução.

"O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, pediu à Câmara para fazer esse trabalho, a Câmara pediu pareces técnicos e foi enviado agora esse texto para o ministério, que o acolheu como sendo o mais adequado", afirmou.