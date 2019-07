Governo prepara novo regime de contraordenações económicas e introduz a advertência

O ministro Adjunto e da Economia anunciou hoje que está a ser preparado o novo regime de contraordenações económicas, que introduz a advertência em vez da aplicação imediata de contraordenação em determinados casos.

"O Governo está a preparar uma proposta, que já está muito adiantada, de um regime de contraordenações económicas que, entre outras coisas, pretende assegurar que nas infrações leves, os agentes económicos, uma vez que as autoridades constatem a existência de uma infração, em vez de levantarem imediatamente um auto de contraordenação, possam receber uma advertência", explicou à agência Lusa, Pedro Siza Vieira.

O governante falava à margem do debate "Importância do Mercado Transfronteiriço como Alavanca de Desenvolvimento Territorial", que decorreu na Secretaria de Estado para a Valorização do Interior, em Castelo Branco.