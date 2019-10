Governo: Programa aposta em reforma das redes diplomáticas e cooperação com o Reino Unido

O Programa do XXII Governo Constitucional prevê a adaptação das representações diplomáticas e consulares "às novas realidades da emigração portuguesa" e a negociação com o Reino Unido de "uma relação futura tão próxima e profunda quanto possível" após o 'Brexit'.

Entre as prioridades no âmbito da Política Externa, o executivo de António Costa quer "privilegiar as relações com os países mais próximos, como a Espanha, o Reino Unido, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, afirmando o papel indispensável de Portugal na ligação entre a Europa, o Atlântico Norte e o resto do mundo".

O Governo pretende "privilegiar também o relacionamento com cada um dos países de língua portuguesa, em África, na América Latina e na Ásia", mas melhorar igualmente as relações com países africanos, a China e a Índia.