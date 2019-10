Governo: Programa prevê revisão da convenção com Espanha para proteção dos caudais dos rios

O programa do XXII Governo Constitucional, hoje aprovado em Conselho de Ministros, prevê que o executivo português inicie com o espanhol um processo de "aprofundamento" da Convenção de Albufeira para garantir caudais diários nos rios transfronteiriços.

Este objetivo de "aprofundar a Convenção de Albufeira, garantindo caudais diários no Rio Tejo e a gestão conjunta das massas de água comuns", não constava no programa eleitoral do PS aprovado em junho e foi agora introduzido no programa do novo executivo.

No final de setembro, das 59 albufeiras monitorizadas pela Associação Portuguesa do Ambiente, 26 apresentaram disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total e quatro superiores a 80%. Atualmente, o problema mais grave é no Rio Tejo, que apresenta uma extensa área seca ou quase seca.