Governo promete "passo para autorizar" Hospital do Alentejo "nas próximas semanas"

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, revelou hoje que, "nas próximas semanas", o Governo vai assumir "o passo necessário para autorizar" o avanço do projeto do Hospital Central do Alentejo, a construir em Évora.

"Vai ser assumido, em Conselho de Ministros, o passo necessário para autorizar a obra, nas próximas semanas", assegurou o ministro, em Évora, quando questionado pelos jornalistas sobre se o projeto ainda poderia avançar nesta legislatura.

Nelson de Souza lembrou que "já está em marcha o financiamento do arranque" do Hospital Central do Alentejo, graças à "decisão" tomada pelo Governo, que assegurou uma verba inicial de 40 milhões de euros, "no âmbito da reprogramação" dos fundos comunitários.