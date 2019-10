Governo: PSD duvida da estabilidade e admite que possa haver "pântanos" provocados por Costa

O vice-presidente da Assembleia da República do PSD, Fernando Negrão, manifestou hoje dúvidas sobre a estabilidade do atual Governo, apontando que o primeiro-ministro "não hesitará em provocar uma crise política" se tal lhe for vantajoso.

"Ver-se-á se há pântanos ou não no seu caminho", afirmou Negrão, na intervenção de fundo do PSD no debate do programa do XXII Governo Constitucional, no parlamento, retomando um cenário afastado por António Costa no seu discurso de tomada de posse.

O ex-líder parlamentar do PSD questionou qual a estabilidade de um governo minoritário "que vai navegar à vista, com uma calculadora na mão a ver se soma os votos necessários para aprovar as suas medidas".