Governo quer duplicar receita do turismo em dez anos

Por Lusa | 20:26

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse hoje, em Lisboa, que o Governo quer duplicar a receita proveniente do turismo no prazo de dez anos, apostando na "autenticidade e na hospitalidade" da oferta nacional.

"Os números são ótimos, quase que não podíamos ambicionar melhor receita em 2017, está a crescer ao dobro do ritmo da procura turística. O objetivo é duplicar a receita em dez anos", disse Ana Mendes Godinho, durante a sua intervenção no Summit Shopping, Tourism e Economy Lisbon.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, o Governo tem estado a monitorizar o projeto lançado para alcançar o objetivo proposto, que tem como prioridades "crescer em valor", chegando "aos mercados que voam nas diversas alturas do ano", não perdendo ativos como a "autenticidade e hospitalidade".