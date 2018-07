Governo quer país "competitivo externamente" e "coeso internamente"

Por Lusa | 19:46

O ministro-Adjunto, Pedro Siza Vieira, disse hoje, em Lisboa, que o Governo tem como objetivos, dentro da política de coesão, tornar Portugal "competitivo externamente" e "coeso internamente".

"Nas propostas que o Governo tem enunciado, há dois objetivos definidos: o primeiro tem a ver com um país competitivo externamente e coeso internamente e, [o segundo], com um país que valoriza os seus recursos endógenos", disse Pedro Siza Vieira, durante uma audição parlamentar na Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 2030".

Segundo o Governante, o tema da coesão territorial está na "ordem do dia" e identificam-se dois problemas: o demográfico e o da situação do território.