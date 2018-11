Governo realça aterragem em segurança de avião em emergência com F-16 e prontidão da Marinha

Por Lusa | 17:46

O ministro da Defesa realçou hoje a aterragem em segurança no aeroporto de Beja de um avião "com os instrumentos de navegação avariados", salientando que, além dos F-16 que o acompanharam, outros dois e a Marinha estavam em prontidão.

"Dois F-16 da Força Aérea Portuguesa conseguiram fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os instrumentos de navegação avariados. Outros dois F-16 estavam em prontidão, bem como a Marinha para o caso de aterragem de emergência no mar", escreveu João Gomes Cravinho, numa publicação na rede social Twitter.

O avião da Air Astana, que descolou de Alverca às 13:21 e que declarou emergência, esteve algum tempo a sobrevoar a região a norte de Lisboa e o Alentejo, numa trajetória irregular, antes de ter sido tomada a decisão de o Embraer da companhia do Cazaquistão aterrar no aeroporto de Beja, o que aconteceu às 15:28, à terceira tentativa.