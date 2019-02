Ministro acolhe sugestões da OCDE mas avisa que "não tem de as seguir"

Organismo internacional faz várias recomendações sobre a política de impostos em Portugal.

Por Lusa | 12:23

O ministro Adjunto e da Economia afirmou esta segunda-feira que o Governo reconhece muitos dos problemas e sugestões apresentadas pela OCDE, mas frisou que são propostas da instituição que o executivo "não tem necessariamente que seguir".

No relatório apresentado esta segunda-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) diz que Portugal tem demasiadas isenções fiscais e taxas reduzidas, nomeadamente no IVA, e deve minimizar estas situações e alargar a base tributária.



Questionado pelos jornalistas sobre a aplicação das medidas sugeridas pela organização com sede em Paris, Pedro Siza Vieira afirmou que "são propostas que o Governo não tem necessariamente que seguir", frisando que "são da responsabilidade da OCDE".



No final da conferência de imprensa de apresentação do relatório, o ministro também afirmou que o Governo se reconhece em muitos dos problemas e sugestões apresentadas pela OCDE.



No mesmo sentido, o secretário geral da OCDE frisou que "o papel da OCDE é dar um espelho a Portugal e aos outros países".



"Gosta do que vê no espelho ou não? Acredita que deve ajustar um pouco? Os portugueses sabem o que fazer com Portugal. O que fazemos é dizer como fazem outros países com os mesmos problemas", afirmou Angel Gurría.