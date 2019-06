Governo rejeita impor limites ao valor das rendas das casas devido à falta de oferta

A secretária de Estado da Habitação rejeitou hoje a aplicação de limites administrativos ao valor das rendas em Portugal, devido à reduzida oferta no parque habitacional público e à atual dinâmica de perda de casas no mercado de arrendamento.

"Não podendo cobrir isto com oferta pública, se, neste momento, em vez de tornar mais atrativo o arrendamento, ainda lhe colocamos restrições demasiado onerosas, o que pode acontecer é que [...] aumentamos a crise habitacional, perdemos casas", afirmou Ana Pinho, quando questionada sobre a possibilidade de Portugal aplicar medidas como na Alemanha, onde foi aprovado o congelamento das rendas durante cinco anos na cidade de Berlim, para travar o aumento dos preços da habitação.

Em entrevista à agência Lusa, a titular da pasta da Habitação disse que, neste momento, a imposição de restrições na atualização do valor das rendas não é uma opção em cima da mesa, uma vez que, em Portugal, só 2% do parque habitacional é público e "o próprio setor do arrendamento privado é de muita reduzida dimensão".