Governo são-tomense anuncia libertação do seu cidadão preso na Costa do Marfim

O Governo são-tomense anunciou hoje a libertação, na Costa do Marfim, do ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Uidumilo Veloso, estando em curso "passos subsequentes" para o seu regresso a São Tomé e Príncipe.

"Vem o Governo comunicar aos familiares e amigos do cidadão Uidumilo Veloso, bem como à população em geral, que na sequência dos expedientes políticos e diplomáticos encetados pelo Governo, que o mesmo foi hoje, 30 de outubro, posto em liberdade pelo Tribunal de Relação de Abidjan", indicou o executivo são-tomense, num comunicado lido pelo seu porta-voz, Adelino Lucas.

O comunicado indica ainda que a delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé continua na Costa do Marfim para "passos subsequentes com vista ao regresso de Uidumilo Veloso a São Tomé e Príncipe".