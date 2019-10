Governo são-tomense promete entregar nos próximos dias ao MP "dívidas ocultas" de anterior executivo

O primeiro-ministro são-tomense anunciou hoje que o Governo vai enviar ao Ministério Público, até à próxima segunda-feira, os documentos relacionados com o que descreveu como "dívidas ocultas" pelo anterior executivo ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em conferência de imprensa, em São Tomé, o chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, anunciou que o Ministério Público pediu ao executivo para remeter à instituição toda a informação relativa às chamadas "dívidas ocultas", superiores a 70 milhões de dólares (quase 65 milhões de euros).

"Com as intervenções do FMI ficaram claras que essas dívidas são enormes, há muitas que não foram registadas pelo Tesouro ou pelo gabinete de gestão de dívidas. O Ministério Publico solicitou ao Governo a lista dessas dívidas ocultas e tudo faremos para que as coisas sejam esclarecidas", disse, por sua vez, o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz.