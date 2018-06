Governo seleciona investidores para propostas definitivas à compra da CGD Espanha e África do Sul

Por Lusa | 17:35

O Governo selecionou hoje os investidores que podem avançar para a compra das operações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Espanha e na África do Sul, através da apresentação de propostas vinculativas, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje as resoluções que determinam a seleção dos potenciais investidores admitidos a participar na fase subsequente do processo de alienação de ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos", lê-se na informação divulgada, que acrescenta que os selecionados agora "serão convidados a desenvolver diligências informativas e a proceder à apresentação de propostas vinculativas".

Em 24 de maio, o Governo tinha aprovado os cadernos de encargos com as condições para a venda dos bancos Banco Caixa Geral, em Espanha, e Mercantile Bank, na África do Sul.