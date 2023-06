Governo talibã realiza segunda execução pública no Afeganistão

As autoridades talibãs anunciaram esta terça-feira a segunda execução pública desde que assumiram o poder no Afeganistão, em agosto de 2021, de um homem condenado por um homicídio múltiplo numa mesquita no leste do Afeganistão.

"[O homem] foi executado em público na cidade de Sultan Ghazi Baba, no centro da província de Laghman, de maneira que sofresse e servisse de lição para outros", declararam as autoridades provinciais num comunicado à imprensa.

A nota indicou que o homem executado era "Ajmal, filho de Naseem", sublinhando ainda que este foi condenado pelo assassínio de cinco pessoas.