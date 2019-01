Governo timorense aprova criação de Conselho Interministerial de Proteção Civil

Por Lusa | 03:53

O Governo timorense aprovou hoje, numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros, a criação do Conselho Interministerial de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais, informou o executivo.

Numa nota divulgada na página no Facebook do primeiro-ministro de Timor-Leste,Taur Matan Ruak, o executivo explicou que o novo conselho será responsável por "lidar rapidamente com situações de emergência, casos de desastres naturais e incêndios".

O novo Conselho Interministerial nasce como "órgão de coordenação nacional dos órgãos e serviços da administração pública, para a prevenção de risco inerentes a situações de acidente grave e catástrofe", gerindo operações para apoio a pessoas e bens em perigo.