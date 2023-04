Governo timorense corrige anúncio da polícia sobre restrições nas estradas durante eclipse

O Governo timorense clarificou esta quarta-feira que não haverá impedimentos à circulação nas estradas do país na quinta-feira, devido ao eclipse solar, explicando que agentes policiais estarão apenas no terreno em caso de algum problema.

"Falei com o comando da PNTL [Polícia Nacional de Timor-Leste] e não haverá qualquer bloqueio nas estradas durante o dia de amanhã. Agentes estarão no terreno em caso de haver algum problema, mas não haverá qualquer impedimento de circulação. Penso que houve algum mal-entendido, disse à Lusa o vice-ministro do Interior, António Armindo.

Armindo clarificou assim informações anunciadas pela própria PNTL na terça-feira de que haveria proibição de circulação nas estradas nacionais devido ao eclipse, tendo o Governo confirmado, esta quarta-feira, que não deu quaisquer instruções nesse sentido.