Governo timorense inclui dotação para fábrica de cimento no Orçamento do Estado

Por Lusa | 05:58

O Governo timorense incluiu 50 milhões de dólares norte-americanos no Orçamento Geral do Estado para este ano, aprovado na sexta-feira, para a construção de uma fábrica de cimento próximo da segunda cidade, Baucau.

A dotação (de cerca de 43 milhões de euros), no âmbito do "acordo especial de investimento celebrado com a TL Cement", estava inicialmente ausente dos livros do Orçamento Geral do Estado (OGE) entregues pelo Governo ao Parlamento Nacional, acabando por ser introduzida e aprovada durante o debate na especialidade.

O projeto, o maior de investimento privado australiano em Timor-Leste, tem sido afetado, em parte, pela situação de instabilidade política em Timor-Leste que levou a eleições antecipadas e obrigou o país a viver com duodécimos desde janeiro.