Governo timorense mexe na lei do Fundo Petrolífero antes de ratificar tratado com Austrália

O Governo timorense deverá remeter na próxima semana ao parlamento várias alterações à Lei do Fundo Petrolífero necessárias para harmonizar o diploma antes da ratificação do novo tratado de fronteiras marítimas com a Austrália.

Uma das alterações mais significativas, segundo o esboço da proposta de lei a que a Lusa teve acesso, diz respeito à introdução de um novo artigo referente a "investimentos em operações petrolíferas", algo que não estava contemplado até aqui.

A proposta de emenda define que o "Fundo Petrolífero pode ser aplicado diretamente em Operações Petrolíferas, em território nacional ou no estrangeiro, conforme previsto no artigo 22.º da Lei das Atividades Petrolíferas, através da celebração de transações comerciais, por intermédio da Timor Gap".