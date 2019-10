Governo timorense prevê crescimento de 7,2% do PIB não-petrolífero em 2020

A economia timorense deve crescer 7,2% em 2020, consolidando a expansão de 5,1% este ano, e após o recuo de 2017 e 2018, segundo as previsões da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano.

O cenário macroeconómico dos documentos orçamentais, entregues hoje no parlamento e obtidos pela Lusa, prevê que a economia cresça 6,1% em 2021, com a inflação a passar de 1,1% este ano para 2,7% em 2020.

"Este regresso ao crescimento resulta do final da incerteza política e do regresso a uma despesa governamental sólida", nota o executivo na proposta orçamental.