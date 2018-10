Governo timorense quer Banco Mundial focado em infraestruturas e capital humano

Por Lusa | 03:09

O apoio do Banco Mundial a Timor-Leste deve centrar-se nos setores de infraestruturas, desenvolvimento de capital humano e diversificação económica, evitando ao máximo opções de "cópia e cola", disse hoje um conselheiro do executivo timorense.

"Com os recursos e conhecimento que tem, as prioridades que o Banco Mundial pode considerar são infraestruturas para produtividade e crescimento, desenvolvimento de capital humano e diversificação económica", disse hoje Helder Lopes, conselheiro do Ministério das Finanças.

Helder Lopes falava no arranque de uma jornada de debates e consultas de preparação do novo quadro de parceria do Banco Mundial para os próximos quatro anos, lideradas pelo diretor para a Indonésia e Timor-Leste, Rodrigo Chaves.