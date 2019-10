Governo timorense vai levantar 1.329 milhões de euros do Fundo Petrolífero em 2020 - OGE

O Governo timorense vai levantar em 2020 cerca de 1.466 milhões de dólares (1.329 milhões de euros) do fundo petrolífero, mais quase 240 milhões de dólares que as receitas previstas deste instrumento no próximo ano, segundo a proposta de orçamento.

Nas contas do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano, obtidas pela Lusa e que são remetidas esta semana para debate no parlamento, o Governo prevê um défice fiscal não petrolífero de 1.539,7 milhões de dólares (1.40 milhões de euros).

Esse défice será financiado em 1.466,5 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero, dos quais 536,8 milhões de dólares correspondem a uma "transferência realizada até ao valor do Rendimento Sustentável Estimado" (SER) e 929,7 milhões de dólares acima do SER.