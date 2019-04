Governo vai apoiar com 100 mil euros nova aplicação de táxis

Por Lusa | 19:43

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, anunciou hoje, na apresentação do alargamento da aplicação de táxis 'Izzy Move' a Lisboa, a atribuição de um apoio de 100 mil euros para a continuação do seu desenvolvimento.

De acordo com o secretário de Estado, "esta verba de 100 mil euros servirá para apoiar o desenvolvimento da plataforma", reconhecendo o Governo "as características distintivas do setor do táxi".

"Utilizando fundos do Fundo de Transportes estamos a procurar apoiar elementos para uma maior competitividade do setor do táxi como seja, por exemplo, a eletrificação dos veículos, como seja apoiar o desenvolvimento desta aplicação que agora é apresentada e que, tanto quanto me foi dado a ver poderá ser um importante sucesso", afirmou José Mendes em declarações aos jornalistas.