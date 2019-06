Governo vai dar início a negociações de revisão salarial na Soflusa e Transtejo - Fectrans

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações anunciou hoje que o Ministério do Ambiente convocou uma reunião com o objetivo de "dar abertura ao processo negocial de revisão salarial" dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa para 2020.

Segundo a Fectrans, a reunião vai decorrer no dia 11 de junho, pelas 11:00, no Ministério do Ambiente, com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, a presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa, bem como todos os sindicatos representados nas empresas.

"A reunião é no sentido de dar abertura ao processo negocial de revisão salarial dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa para 2020", acrescenta a Fectrans, numa informação divulgada no seu sítio oficial na internet.