Governo valenciano diz que Cruz Vermelha está preparada para receber migrantes

Por Lusa | 09:09

A vice-presidente do governo valenciano, Mónica Oltra, adiantou hoje que a Cruz Vermelha já preparou a receção aos imigrantes transportados pelo navio "Aquarius" no porto de Valência (Espanha), indicando que vão ser divididos antes em três barcos.

As 629 pessoas que viajam no "Aquarius" estão numa situação "limite": entre elas há mais de 120 crianças e mulheres grávidas, que estão vacinadas e têm alimentos para 24 horas, disse Mónica Oltra em declarações à cadeia de televisão SER.

A vice-presidente do governo valenciano explicou que a Cruz Vermelha vai ficar encarregue, dada a sua experiência, do dispositivo de acolhimento dos imigrantes durante as primeiras horas e os primeiros dias, estando já a ser preparadas camas e alimentos necessários após o desembarque no porto.