"Grande evento montra" da cultura portuguesa para estrangeiros arranca no sábado em Lisboa

A primeira edição do "RHI - Revolution_Hope_Imagination", um "grande evento montra para os estrangeiros" conhecerem a cultura portuguesa, promovido pelo Arte Institute, com o objetivo de aproximar arte, negócios, cultura e turismo, arranca no sábado em Lisboa.

A iniciativa vai decorrer em 12 cidades ao longo de uma semana, durante a qual artistas, empresários e programadores deverão estabelecer uma rede, mas o objetivo é que continue durante o ano inteiro.

"Nós vamos continuar a trabalhar com as pontes que construímos aqui, com esta rede de cidades, vamos continuar a ligar estas pessoas e todos os meses vamos ter alguma coisa a acontecer, seja um 'workshop', seja um espetáculo. Nós já temos programação até março", disse à agência Lusa a empreendedora cultural Ana Miranda, que há oito anos fundou em Nova Iorque o Arte Institute.