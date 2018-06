Grandes fundos de investimento não foram à emissão de dívida do Novo Banco

Por Lusa | 17:01

Os fundos de investimento Attestor Capital, BlackRock, CQS e Pimco anunciaram hoje não ter participado na emissão de dívida subordinada do Novo Banco dados os "riscos do setor bancário português" e a "discriminação" contra obrigacionistas daquele banco.

"Cada um de nós decidiu, de forma independente, não participar nesta emissão", refere o porta-voz do grupo de casas de investimento numa nota escrita hoje divulgada.

Segundo refere, "o preço desta emissão está mais de 500 pontos acima das mais recentes ofertas comparáveis de bancos periféricos não portugueses, num sinal claro de que os investidores internacionais continuam preocupados com os riscos apresentados pelo sistema bancário português e com a falta de vontade de resolver as questões discriminatórias contra os obrigacionistas do Novo Banco".